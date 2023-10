Durante uma celebração religiosa, no Vaticano, Jorge Bergoglio afirmou hoje que o encontro terá como tema "Vamos aprender com os meninos e as meninas".

A partir do palácio apostólico, o papa Francisco rodeou-se de um grupo de crianças que representam os cinco continentes para lançar a iniciativa, organizada pelo Dicastério para a Cultura e Educação, que irá decorrer no Vaticano.

"É um encontro para manifestarmos os sonhos de todos, para uma vez mais termos sentimentos puros como os das crianças, porque quem é como uma criança pertence ao reino de Deus", realçou.

O papa afirmou que, com as crianças, é possível aprender sobre "a claridade das relações, o acolhimento espontâneo àqueles que são estranhos e o respeito por toda a criação".

"Caras crianças, estou à vossa espera para também aprender convosco", referiu.

