Na sua mensagem no Angelus dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano, o chefe da igreja católica apelou aos crentes para rezarem "pela paz que o mundo tanto deseja e que hoje mais do que nunca está em risco em muito lugares", responsabilizando toda a humanidade por isso e apelando à "cooperação de todos" para a construir com "gestos de compaixão e valentia".

Francisco pediu aos crentes para que rezem "pelas pessoas que sofrem a guerra, especialmente na Ucrânia, na Palestina e Israel".

O chefe da igreja católica lembrou ainda as vítimas dos fogos florestais no Chile, pedindo orações pelos "mortos e feridos nos devastadores incêndios" no país, na região centro do território, em Valparaíso, onde as chamas já provocaram a morte de 51 pessoas.

Há, no entanto, o receio de que o balanço de vítimas possa aumentar significativamente nas próximas horas, naquele que já é considerado o maior incêndio na história recente do país e a maior emergência nacional desde o terramoto de 2010.

Na oração dominical na Praça de São Pedro, o Papa apelou também ao fim do tráfico humano, afirmando que "demasiadas pessoas estão a ser exploradas".

O Papa recordou ainda que a Ásia Oriental se prepara para assinalar a 10 de fevereiro o Ano Novo Lunar, desejando que a festa seja "uma oportunidade para viver relações de afeto e para gerir tensões que contribuam para a busca de uma sociedade solidária e fraterna onde cada pessoa seja reconhecida e acolhida na sua dignidade inalienável".

