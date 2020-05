Quem o diz é Nelson Pereira, médico do Serviço de Urgência do Hospital de São João (HJS), no Porto, que, com "idas e vindas", passagens por outros territórios e missões, trabalha ali "há vários anos" e tem experiência em cenários de catástrofe.

"Acreditamos neste hospital que devia existir uma especialidade no nosso país que ainda não existe - e somos um dos únicos da UE que a não tem - que é a especialidade de medicina de urgência. Em termos europeus esta especialidade está perfeitamente definida e contempla também a resposta em catástrofes", disse à Lusa Nelson Pereira.