Mais de 55.022.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia e pelo menos 35.235.100 pessoas já foram consideradas curadas.

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.

Na segunda-feira, 7.810 novas mortes e 529.892 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus levantamentos mais recentes foram os Estados Unidos com 1.008 novos óbitos, França (506) e Itália (504).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em números de mortes e casos, com 247.229 óbitos para 11.206.054 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 4.244.811 pessoas foram declaradas curadas no país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 166.014 mortes e 5.876.464 casos, a Índia com 130.519 óbitos (8.874.290 casos), o México com 98.861 mortes (1.009.396 casos) e o Reino Unido com 52.147 óbitos (1.390.681 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que possui o maior número de mortes em relação à sua população, com 124 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (107), a Espanha (88) e a Argentina (79).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.361 casos (15 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 81.374 recuperações.

A América Latina e o Caribe totalizaram às 11:00 de hoje 425.308 mortes para 12.101.300 casos, a Europa 342.547 óbitos (14.901.097 casos), os Estados Unidos e Canadá 258.227 mortes (11.505.246 casos), a Ásia 183.066 óbitos (11.531.906 casos), o Médio Oriente 70.321 mortes (2.965.005 casos), a África 47.638 mortes (1.987.747 casos) e a Oceania 941 mortes (30.052 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

CSR // FPA

Lusa/Fim