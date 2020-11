No domingo, as autoridades tinha contabilizado 215 mortes, uma descida de 264 relativamente às 479 de sábado, e 12.155 novos casos, mas os dados publicados do fim de semana são frequentemente afetados pelo atraso no processamento administrativo.

A média diária dos últimos sete dias é atualmente de 460 mortes e 14.778 infeções.

Há duas semanas, em 16 de novembro, a média era de 23.323 casos por dia.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 58.448 mortes de covid-19 e 1.629.657 casos positivos.

Um estudo publicado hoje pela universidade Imperial College London indica que o número das infeções registou uma queda de cerca de 30% em Inglaterra durante a segunda metade do confinamento nacional que dura há quatro semanas.

A redução dos casos de contágio foi ainda mais acentuada no noroeste e no nordeste de Inglaterra, mas menos evidente no centro do país, segundo os dados relativos à terceira semana de novembro, entre 13 e 24 de novembro, que recebeu informação de mais de 105.000 voluntários.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.460.018 mortos resultantes de mais de 62,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.505 pessoas dos 298.061 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

BM // ANP

Lusa/fim