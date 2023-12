"Quanto a recuperar um lugar no Parlamento Europeu, estamos empenhados em reforçar a confiança dos eleitores e reconquistar um lugar, para dar mais forças às causas que o PAN representa", disse Inês Sousa Real à Lusa, a propósito da reconquista do eurodeputado eleito há quatro anos.

Em 2019, o Pessoas-Animais-Natureza conseguiu eleger Francisco Guerreiro, que, entretanto, incompatibilizou-se com o partido e deixou-o, em junho de 2020, continuando a exercer o mandato como eurodeputado independente.

A porta-voz do PAN escusou-se a avançar com nomes para integrar as listas de candidatos às europeias do próximo ano, uma vez que a questão ainda vai ser alvo de deliberação interna.

Na reunião de hoje, a líder do PAN, deputada única do partido na Assembleia da República, vai reunir-se com os líderes dos partidos políticos europeus que pertencem à mesma família política no PE.

"O que esperamos da nossa família política é que continue a imprimir dinâmicas que contribuam para um maior compromisso da União Europeia em matéria de descarbonização e implementação do European Green New Deal, bem como de outros importantes instrumentos como a Lei do Restaura Ecológico, de modo a que as metas passem não apenas pela mitigação e redução das emissão de carbono, mas também por uma efetiva proteção e preservação dos ecossistemas e biodiversidade", sustentou.

