"Neste 13º aniversário do PAN sabemos que temos um grande desafio pela frente. A recuperação de um grupo parlamentar, porque só através da recuperação de um grupo parlamentar conseguiremos dar mais força às causas que representamos", afirmou Inês Sousa Real, no discurso que assinalou os 13 anos do PAN (Pessoas -- Animais -- Natureza).

A porta-voz do PAN deu conta de que os candidatos do PAN às eleições de 10 de março vão ser apresentados no próximo fim de semana e reforçou que o partido "terá muito mais força" com um grupo parlamentar, nomeadamente para dar voz à causa animal e "acabar de uma vez por todas com essa absoluta e anacrónica atividade" no país que são as touradas.

"Precisamos de garantir habitação aos mais jovens, a empregabilidade. Precisamos de garantir que as vítimas de violência doméstica têm voz ativa na Assembleia da República. Precisamos de garantir que o país não fica refém dos interesses do bloco central. Precisamos de garantir que, acima de tudo, temos qualidade de vida e um planeta mais saudável para as próximas gerações", precisou.

Inês Sousa Real traçou os três grandes objetivos do PAN, que passam por manter a representação no parlamento dos Açores, conquistar um grupo parlamentar na Assembleia da República e voltar a ter um lugar na Europa com a eleição de um eurodeputado.

"No próximo dia 10 de março, o PAN é imprescindível para trazer uma visão progressista para colocar as causas no centro da política, algo que é absolutamente imprescindível aos tempos em que vivemos porque PS e PSD já demonstraram que não servem os interesses do país. Esta bipartidarização a que temos assistido não colhe e o debate a que temos assistido nos últimos tempos em torno de uma pseudocoligação à esquerda ou à direita não é o discurso, nem são as reais preocupações dos portugueses", disse.

Inês Sousa Real, que é também a única deputada atual do partido, aproveitou ainda o aniversário para fazer um balanço da legislatura e destacar "as conquistas" do PAN.

