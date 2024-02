Em declarações à agência Lusa, no final de uma visita à AAC, a deputada disse ter recebido "com muito carinho" as medidas preconizadas pelos dirigentes estudantis e que as mesmas serão "uma prioridade" do PAN, após a tomada de posse na Assembleia da República, depois das eleições legislativas de 10 de março.

Questionada sobre algum tema em especial que lhe tenha merecido destaque no caderno reivindicativo da academia de Coimbra, Inês Sousa Real apontou a ação social para os mais jovens, confrontados com gastos excessivos no acesso e frequência do ensino superior.

"[A ação social] seria para o PAN fundamental para garantirmos que os jovens, no seu primeiro ano, não continuam a pensar desistir dos seus estudos", frisou.

"Nós temos de ter um país com um futuro para os jovens. Não queremos ser um país em que continuamos a ver os nossos jovens a ir para o estrangeiro e a não se fixarem nas diferentes zonas de Portugal", argumentou Inês Sousa Real.

JLS // PC

Lusa/Fim