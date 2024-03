"Não nos revemos naquilo que tem sido a agenda da Aliança Democrática, que tem sido uma agenda que, de alguma forma, vem trazer um revivalismo, quer do ponto de vista das opções públicas para o emprego, quer também das questões sociais tão relevantes como o subsídio de desemprego para as pessoas ou até mesmo em matéria de igualdade de género", afirmou Inês Sousa Real.

A dirigente assinalou ainda que a maioria absoluta de António Costa "foi uma oportunidade perdida para os avanços que o país poderia ter feito".

"Teria sido muito importante que durante a maioria absoluta, durante esta última legislatura que agora estamos a encerrar, o PS tivesse aproximado medidas com as que o PAN apresentou em defesa precisamente dos direitos humanos das mulheres", salientou Inês Sousa Real, referindo, ainda assim, que "há uma certa aproximação" do PAN ao PS em algumas matérias.

A cabeça de lista do PAN por Lisboa às eleições legislativas de dia 10 falava hoje de manhã aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha no Passeio Marítimo de Oeiras, antes de se dirigir para uma iniciativa no Mercado de Algés.

