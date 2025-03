"Basta, queremos o Hamas fora!", "Parem a guerra!", "Queremos as nossas vidas de volta!" ou "Queremos a nossa liberdade!" foram algumas das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes, que protestaram em pelo menos dois pontos do norte do enclave, Beit Lahia e no bairro de Shujaiya, na cidade de Gaza, segundo a EFE.

As manifestações seguem-se aos protestos de terça-feira à tarde em diferentes pontos de Gaza, os primeiros em massa desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, que governa "de facto" o enclave palestiniano num ambiente de repressão, e contra a guerra, o bloqueio israelita à ajuda humanitária e a pobreza crescente.

Na terça-feira, centenas de pessoas saíram à rua em Beit Lahia, no meio de edifícios destruídos pelos bombardeamentos israelitas, e na cidade de Khan Younis, no sul do país, seguindo os apelos de vários chefes de clãs.

"Hamas, parem a guerra e vão-se embora! Deixem o poder em Gaza a qualquer entidade que o assuma"", disse à EFE um manifestante na casa dos 30 anos, durante um protesto de cerca de uma centena de pessoas em Shujaiya, seguido de outro de milhares em Beit Lahia.

"Mataram os nossos filhos, destruíram as nossas casas, arruinaram as nossas vidas. Nós e os nossos filhos morremos de fome. Não aguentamos mais", continuou.

Tal como este jovem, outros criticaram o facto de a direção do Hamas estar na diáspora, no Qatar ou na Jordânia, quando são eles que pagam as consequências dos ataques de 07 de outubro de 2023, da ocupação e das guerras israelitas que o enclave tem sofrido desde 2008.

"Se os que estão no estrangeiro pensam que somos resistentes, não somos. Não contem connosco, não contem com a nossa resistência, não aguentamos mais a guerra. Acabem com a guerra e vão-se embora", apelou o mesmo jovem.

Outro jovem manifestante, segurando uma bandeira palestiniana, apelou ao fim da agressão israelita, depois de Israel ter quebrado o cessar-fogo há oito dias e ter recomeçado a bombardear Gaza, em ataques que já mataram mais de 800 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

"Apelamos a um cessar-fogo em Gaza. Queremos viver uma vida pacífica na Faixa de Gaza. O que sofremos já é suficiente e sofremos todos os dias. Todos os dias perdemos crianças e adultos, idosos e jovens", acrescentou o manifestante em Shujaiya.

No protesto em Beit Lahia, que reuniu mais de 2.000 pessoas, os manifestantes entoaram frases como "Queremos viver!" e "Hamas, vai, sai!", tendo alguns apelado à Jihad Islâmica para que fosse o primeiro grupo a abandonar Gaza.

Antes do protesto em Beit Lahia, uma área onde o exército de Israel pediu à população para a abandonar, mas onde permanecem centenas de habitantes de Gaza, os 'drones' israelitas estavam a efetuar ataques, mas quando o protesto começou deixaram de sobrevoar a área, segundo a EFE.

JSD // APN

Lusa/Fim