De acordo com uma análise feita pelo Instituto Financeiro Internacional (IFI), o órgão que representa os credores privados a nível mundial, estes são os valores que deverão ser pagos até final do ano por estes países, do total de cerca de 500 mil milhões de dólares, à volta de 461 mil milhões de euros, de dívida total que estes países têm.

No relatório feito pelo departamento de análise financeiro do IFI, enviado aos credores membros deste órgão e a que a Lusa teve acesso, especifica-se que "olhando para a base de credores, aos credores oficiais são devidos cerca de 18 mil milhões de dólares [16,6 mil milhões de euros] em serviço de dívida entre 1 de maio e o final deste ano, sendo 11 mil milhões de dólares [10,1 mil milhões de euros] desses devidos a credores oficiais bilaterais".