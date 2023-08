Países bálticos vão desligar-se da rede elétrica da Rússia em 2025

Os operadores dos sistemas elétricos dos três países do Báltico concordaram hoje desligar as suas redes da Rússia e da Bielorrússia e sincronizá-las com os sistemas da Europa ocidental a partir de 2025, anunciou o operador lituano Litgrid.