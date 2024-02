A responsável pela Defesa dos Países Baixos sublinhou a necessidade da vantagem aérea da Ucrânia para combater a agressão russa, destacando a importância estratégica de reforçar as capacidades aéreas da Ucrânia.

"A superioridade aérea da Ucrânia é essencial para combater a agressão russa", sublinhou, de acordo com o portal ucraniano Euromaidan Press.

Em 22 de dezembro, o chefe do Governo neerlandês, Mark Rutte, já havia informado que os Países Baixos tinham iniciado os preparativos para a transferência dos primeiros 18 F-16 para a Ucrânia.

Além disso, os Países Baixos anunciaram planos para enviar 18 F-16 à Roménia para treinar pilotos ucranianos, refletindo um esforço coordenado para melhorar a postura defensiva da Ucrânia.

Com um total de 42 F-16 no seu arsenal e em transição para os F-35 mais avançados, os Países Baixos estão em posição de apoiar a Ucrânia enquanto atualiza as suas próprias capacidades militares, destacou ainda o Euromaidan Press.

Ollongren já tinha adiantado anteriormente que quase todos os F-16 neerlandeses seriam entregues à Ucrânia, exceto aqueles retidos para treinar pilotos ucranianos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

DMC // RBF

Lusa/Fim