O Governo guineense apresentou, em novembro, uma empresa do Dubai que, disse, vai construir um novo aeroporto internacional da Guiné-Bissau, na localidade de Nhacra, a 30 quilómetros de Bissau.

O projeto está orçado em cerca de 902 milhões de dólares (736,8 milhões de euros).

Em conferencia de imprensa hoje na sede do partido em Bissau, o líder da bancada parlamentar do PAIGC e um dos vice-presidentes, Califa Seidi, explicou que o projeto "apenas serve para enganar os guineenses".

Seidi afirmou que o seu partido "nem é contra" a construção do aeroporto, mas vai avisar os guineenses que o projeto só avançará se o Governo apresentar ao grupo árabe as garantias soberanas do país.

A apresentação das garantias soberanas neste momento significaria que a Guiné-Bissau estaria a subir para cerca de 120% do seu Produto Interno Bruto (PIB) o acumulado da sua dívida pública, que Seidi estimou situar-se na ordem dos 72% do PIB.

"As pessoas não estão a dizer a verdade ao povo e o projeto nem está contemplado no Plano Nacional de Desenvolvimento, nem está no Orçamento Geral do Estado, mas dizem que vão iniciar com as obras do aeroporto em 2021", observou o líder do grupo parlamentar do PAIGC.

O PAIGC venceu as eleições legislativas de março de 2019, formou um governo com um grupo de pequenos partidos, mas com a chegada de Umaro Sissoco Embaló à presidência da Guiné-Bissau em fevereiro deste ano, viu o seu executivo arredado da governação.

O partido alegou ter sido vítima de um golpe palaciano e daí que não reconheça o atual Governo, entretanto formado por partidos próximos ao Presidente Sissoco Embaló.

