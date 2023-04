A decisão foi aprovada nas reuniões do comité central e do 'bureau' político do partido, que se realizaram entre sexta-feira e sábado.

Segundo as resoluções, o acordo de coligação pré-eleitoral inclui além do PAIGC, atual líder da oposição, a União para a Mudança, o Partido da Convergência Democrática, o Movimento Democrático Guineense e o Partido Social-Democrata.

O objetivo do acordo é o "alargamento das bases visando uma maioria confortável nas eleições legislativas de 04 de junho", refere-se nas resoluções.

O acordo "irá vigorar durante toda a XI legislatura, devendo a representatividade dos partidos signatários na lista das candidaturas a deputado decorrer dos resultados dos votos expressos, arrecadados por cada um dos partidos nas legislativas de março de 2019", refere-se nos documentos.

Nas últimas legislativas, que o PAIGC venceu, apenas a União para a Mudança conseguiu eleger um deputado.

O acordo estabelece também, segundo as resoluções, que em "caso de renúncia de um dos signatários, a coligação manter-se-á no formato da bancada, não refletindo nas eventuais posições de dissidência que uma das partes pode vir a assumir".

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, dissolveu a Assembleia Nacional em maio e marcou legislativas para 18 de dezembro do ano passado, mas o Governo, após encontros com os partidos políticos, propôs que as eleições fossem adiadas para maio deste ano.

Umaro Sissoco Embaló marcou o escrutínio para 04 de junho.

