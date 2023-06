"Nos seus negócios, atos, contratos e outras decisões, bem como omissões, o Governo está vinculado à prossecução do interesse público, o qual deve dominar e orientar toda a atividade da administração pública", apontou o deputado do PAICV Démis Almeida.

O deputado do PAICV, na oposição desde 2016, falava no debate mensal com o primeiro-ministro, no parlamento, precisamente com o tema "Os negócios do Estado e a proteção do interesse público".

"Mas, será que este Governo do MpD [Movimento para a Democracia] e do senhor primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva tem defendido convenientemente o interesse público na condução dos negócios do Estado? No nosso entendimento, manifestamente não", afirmou.

O deputado justificou a posição com a "esteira de uma velha escola, instituída na década de 1990, de privatizações desastrosas", afirmando que o Governo conduz os atuais processos de privatização por entre "uma neblina de 'intransparência'", de "favorecimentos ilegítimos e de cedência a interesses não públicos".

"Sem a precedência de qualquer avaliação ou estudos prévios idóneos e independentes, sem qualquer concurso público, usando e abusando do ajuste direto, transformando-o em regra, quando nos termos da lei é a 'ultíssima' exceção. Com a contratação de empresas privadas para reestruturar as empresas públicas a privatizar, ou realizar os estudos conducentes à privatização destas, para, depois, alienar as ações da empresa pública entretanto privatizada àquela mesma empresa privada que a reestruturou ou fez os estudos conducentes à privatização", afirmou Démis Almeida.

"Olhando para este histórico, preocupa-nos, imensamente, o facto de estar na forja a privatização de várias outras empresas", disse ainda Démis Almeida, recordando que o Governo identificou nove empresas públicas a concessionar ou privatizar.

O deputado denunciou que, "no caso da Emprofac, está em curso um processo para a sua desvalorização e venda ao desbarato, com a quebra do seu monopólio de importação e distribuição de medicamentos, e a entrada no mercado de uma nova empresa, privada, constituída pelo agrupamento de 80% das farmácias nacionais, que ocupa uma quota correspondente a 75% do mercado, e que, ainda, vai concorrer com a Emprofac na quota remanescente de 25%, num claro desvirtuamento das regras da concorrência".

Este debate parlamentar com o chefe do Governo acontece dias depois da publicação dos relatórios (de 2022) da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) aos fundos do Turismo e do Ambiente, já no período de governação do MpD, que apontam várias irregularidades, os quais foram homologados este mês pelo Governo, mas com reservas.

"Atenta contra o interesse público a tentativa de instrumentalização política da IGF, adotando diferentes pesos e diversas medidas, no processo de inspeção ou auditoria à gestão de entidades públicas, e de homologações e publicações seletivas dos Relatórios de Inspeção, uns de forma convenientemente célere, e outros alvo de verdadeiros vetos de gaveta", afirmou Démis Almeida.

PVJ // LFS

Lusa/Fim