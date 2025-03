O último relatório de monitorização do plano, com dados até 19 de março, revelou que o total de pagamentos está em 7.083 milhões de euros, o que corresponde a 32% da dotação e do montante contratado e a 34% do aprovado.

Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (2.515 milhões de euros) e as entidades públicas (1.577 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (858 milhões de euros), as empresas públicas (764 milhões de euros), as escolas (506 milhões de euros), as instituições de ensino superior (263 milhões de euros), as famílias (219 milhões de euros) e as instituições da economia solidária e social (206 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as instituições do sistema científico e tecnológico (176 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos ascenderam a 21.080 milhões de euros, sendo que na semana passada estavam em 21.070 milhões de euros.

A liderar as aprovações de projetos surgem as empresas (5.974 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.951 milhões de euros).

Destacam-se ainda as autarquias e áreas metropolitanas (4.051 milhões de euros), as empresas públicas (2.888 milhões de euros) e as escolas (1.026 milhões de euros).

Depois surgem as instituições de ensino superior (804 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (590 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (536 milhões de euros) e, por último, as famílias (259 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 358.413 candidaturas, sendo que 274.651 foram analisadas.

As candidaturas aprovadas estão em 219.708, abaixo das 219.746 reportadas na semana passada.

Dos 463 marcos e metas acordados com Bruxelas, Portugal cumpriu 147, enquanto 30 estão em avaliação e 13 em fase de apresentação à Comissão Europeia.

Portugal recebeu da União Europeia (UE) 51% do PRR nacional, ou seja, 11.396 milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

PE // MSF

Lusa/Fim