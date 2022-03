Foi o primeiro Óscar entregue na cerimónia, depois de conhecidos os oito primeiros, já atribuídos pela Academia.

Para esta categoria, além de Ariana DeBose, estavam nomeadas Jessie Buckley, "The Lost Daughter", Judi Dench, por "Belfast", Kristen Dunst, por "The Power of the Dog", e Aunjanue Ellis, por "King Richard".

O filme "Dune", que soma dez nomeações, conquistou já quatro Óscares, dos primeiros oito anunciados, incluíndo Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

Os restantes quatro Óscares já entregues foram para "The Long Goodbye", Melhor Curta-Metragem, "The Queen of Basketball", Melhor Documentário em Curta-metragem, Melhor Curta-metragem de Animação, "The Windshield Wiper", e Melhor Caracterização, "The Eyes of Tammy Faye".

A Academia de Cinema dos Estados Unidos decidiu, este ano, anunciar oito prémios antes da transmissão televisiva, como forma de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se "Duna", de Denis Villeneuve, com dez nomeações.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.

