Rhoda Scott, 84 anos, é apresentada como "a grande dama do órgão Hammond" e estará em Portugal a 29 de julho, com um concerto no Teatro Sá de Miranda, no fecho do festival vianense.

De acordo com o calendário de concertos disponível na página pessoal da artista, a atuação no Jazz na Praça da Erva deverá focar-se no álbum "Movin'Blues", editado em 2020.

Há muito radicada em França, onde é conhecida como a "organista dos pés descalços" por tocar sem sapatos, Rhoda Scott destaca-se ainda por ter criado o Lady Quartet e o Lady All Stars.

O 32.º Festival Jazz na Praça da Erva, que decorrerá de 26 a 29 de julho, conta com concertos na Praça da Erva, de entrada gratuita, e no Teatro Sá de Miranda.

A abrir o festival, no centro histórico da cidade, estará o pianista Mário Laginha, com uma atuação a solo. Também no dia 26 haverá atuações curtas dos pianistas Carlos Azevedo e Telmo Marques.

No dia 27 de julho, na Praça da Erva vai atuar o trio português Themandus, formado por Eduardo Carneiro Dias (bateria), Ricardo Ales (guitarra) e Afonso Boucinha Silva (saxofone).

Os dois últimos dias do festival são no Teatro Sá de Miranda. A 28 de julho apresenta-se a solo o pianista israelita Shai Maestro e a 29 Rhoda Scott.

Shai Maestro estará em Viana do Castelo quase um mês depois de uma outra atuação que tem prevista para Portugal, marcada para a próxima sexta-feira, 30 de junho, com a Orquestra de Jazz da Universidade de Aveiro, que é formada por alunos da Licenciatura em Música.

