Ordem dos Médicos diz que reunião com ministra foi positiva e realça importância do diálogo

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) considerou positiva a reunião com a ministra da tutela, que decorreu hoje no Ministério da Saúde, afirmando que o "diálogo é fundamental" no sentido de encontrar soluções para os problemas que existem.