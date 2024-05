Ordem dos Advogados são-tomenses preocupada com morosidade no Supremo Tribunal

O bastonário da Ordem dos Advogados são-tomenses mostrou-se hoje preocupado com a morosidade no Supremo Tribunal de Justiça que afirma estar a causar "descontrolo" na gestão do cumprimento de penas com prejuízo para os reclusos.