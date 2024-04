Na primeira reunião com Ana Paula Martins, a Ordem dos Médicos (OM) entregou um documento onde elenca seis medidas prioritárias para 60 dias, entre elas a criação de uma nova carreira médica, a aplicar a todos os médicos a partir do internato.

À saída da reunião, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, disse aos jornalistas que a intenção principal das propostas é "melhorar a capacidade de atração e fixação do Serviço Nacional de Saúde".

"Ficámos de enviar nas próximas semanas um conjunto de documentos sobre as matérias que foram aqui elencadas", disse o bastonário, revelando que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, pediu à OM que, no prazo de um mês, entregasse uma proposta para a nova carreira médica, "nomeadamente nas condições de formação, de investigação e nas condições de trabalho dos médicos dentro do Serviço Nacional de Saúde".

Outro dos pontos que Carlos Cortes considerou prioritário é a "avaliação rigorosa" do modelo das Unidades Locais de Saúde (ULS), explicando que a OM tem já uma comissão a preparar um relatório com essa avaliação que conta entregar no final de maio.

"Demos a conhecer à ministra da Saúde uma comissão que a Ordem dos Médicos constituiu, em janeiro deste ano, de acompanhamento das ULS, que já tem um relatório preliminar e que irá apresentar durante o mês de maio ao Ministério da Saúde e à Direção Executiva do SNS", adiantou.

Além destas duas medidas, Carlos Cortes disse ainda que a OM abordou "um pacote de medidas" -- que não quis especificar -- para melhorar a resposta nas urgências.

SO // ZO

Lusa/fim