Em comunicado, Gonçalo Maia Camelo diz que este é um "resultado que, não sendo suficiente para transformar o documento, representa uma melhoria concreta em áreas prioritárias para a Região e traduz o impacto político real da ação da IL".

O eleito menciona que as propostas integradas referem-se a três eixos considerados fundamentais pela IL, como "reforço da eficiência e do controlo da despesa pública, promovendo uma gestão mais rigorosa e responsável dos recursos públicos; a resposta à crise da habitação, através do envolvimento do setor social e privado e da revalorização de imóveis públicos; e a valorização da Zona Franca da Madeira, acompanhada de medidas que incentivam a diversificação da economia regional, reforçando a atratividade e competitividade da Região".

Segundo Gonçalo Maia Camelo, estas medidas representam "benefícios concretos para a Madeira e para os madeirenses", realçando que o partido "está a cumprir o seu papel de oposição construtiva e responsável, propondo e fazendo aprovar medidas úteis para o futuro da Região".

Ainda sobre as propostas aceites, menciona a "adoção de regras para garantir o pagamento atempado a fornecedores de bens e serviços", visando assegurar que a administração pública regional cumpre os prazos legais nas suas transações comerciais.

"Este não é o nosso orçamento, mas é um orçamento que ficou mais próximo daquilo que defendemos", vinca o deputado.

O eleito da IL destaca que esteve no debate do Orçamento e Plano de investimentos, na Assembleia Legislativa da Madeira, "a apresentar propostas úteis, a dialogar com seriedade e a influenciar positivamente as políticas públicas ao serviço dos madeirenses".

"A Iniciativa Liberal não bloqueia por princípio, mas também não passa cheques em branco", enfatizou, garantindo que o partido "não vai deixar de fiscalizar a ação do Governo Regional nem deixar de trabalhar para que o próximo orçamento vá mais longe --- com mais ambição, mais liberdade, mais transparência e mais resultados para a Madeira".

Os partidos da oposição indicaram que iriam apresentar um total de 70 propostas de alteração ao Orçamento Regional/2025.

As propostas de Orçamento (2.533 ME) e o Plano de Investimentos (1.044) para 2025 foram aprovadas na generalidade com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e abstenção de toda a oposição.

Esta semana decorreu o debate na generalidade, acontecendo esta tarde a votação final global dos documentos no parlamento madeirense.

