Entre os grupos representados na reunião que decorreu hoje está o Fórum Rússia Livre de Garry Kaspárov, antigo campeão mundial russo de Xadrez exilado nos Estados Unidos, e a plataforma Open Media do magnata russo Mijaíl Jodorkovski.

"O principal objetivo de todos os russos deve ser apoiar a resistência armada russa de todas as maneiras possíveis", defendeu um dos promotores do manifesto e coordenador político da Legião da Liberdade, que combate as forças de Putin na Rússia, Iliá Ponomariov, em declarações à EFE.

A iniciativa pretende igualmente conseguir que a oposição apoie grupos armados anti-Putin, que lançam operações militares da Ucrânia para a Rússia.

Estes três grupos voltaram a infiltrar-se, no inicio desta semana, nas regiões russas de Belgorod e Kursk.

O Presidente russo concorre nas eleições presidenciais, que começaram sexta-feira e terminam hoje, ao seu quinto mandato como chefe de Estado da Rússia.

A eleição deverá manter Putin no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, devido a uma alteração constitucional feita em 2020.

