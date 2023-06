No debate preparatório do Conselho Europeu, na Assembleia da República, o social-democrata Miguel Santos foi o primeiro a questionar António Costa sobre a escala em Budapeste, na Hungria, criticando o facto de a deslocação não ter constado da agenda oficial do primeiro-ministro e acusando o governante de uma "progressiva 'lenga-lenga' a explicar os acontecimentos".

"O senhor escolhe os amigos que quer, o senhor André Ventura também é amigo de Viktor Orbán [primeiro-ministro húngaro], neste anfiteatro devem ser os únicos", atirou o deputado do PSD.

O deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, aludiu à deslocação de Costa a Budapeste, mas o liberal Bernardo Blanco voltou de seguida às críticas e insistiu na pergunta sobre o porquê de o encontro não ter constado da agenda oficial do chefe do executivo.

BE e PAN lamentaram o facto de António Costa ter assistido à final da Liga Europa de futebol ao lado de Viktor Orbán, lembrando que o primeiro-ministro tem "criticado bastante a extrema-direita" em Portugal.

O primeiro-ministro afirmou, em comunicado do seu gabinete divulgado segunda-feira, que esteve na final da Liga Europa de futebol, em Budapeste, no passado dia 31, a convite da UEFA e ficou sentado ao lado do seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, por tratamento protocolar.

Em 31 de maio, António Costa, que viajava num Falcon 50 da Força Aérea, fez uma escala em Budapeste quando seguia a caminho da Moldova para a cimeira da Comunidade Política Europeia, sem que a paragem constasse da sua agenda pública, segundo noticiou o Observador.

De acordo com o mesmo jornal, o chefe do Governo português assistiu ao jogo da final da Liga Europa de futebol entre o Sevilha e a Roma, equipa italiana orientada por José Mourinho, ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

