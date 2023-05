Oposição moçambicana diz que "não vai reconhecer recenseamento eleitoral", sem "correção de irregularidades"

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, disse hoje que "não vai reconhecer os resultados do recenseamento" para as eleições autárquicas de 11 de outubro, se não houver uma "correção imediata" das irregularidades no registo de votantes.