"Circulam rumores de que a polícia se encontra espalhada pelo país, sobretudo na cidade de Maputo, para agir violentamente, a qualquer momento", afirmou o porta-voz da Renamo, José Manteigas, em conferência de imprensa.

O comportamento da Polícia da República de Moçambique (PRM) corresponde a uma autêntica intolerância política e negação dos direitos fundamentais dos cidadãos, considerou Manteigas.

O porta-voz da Renamo acusou a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, de cobrar fundos coercivamente aos funcionários do Estado visando o financiamento do próximo congresso da organização, agendado para setembro.

"O partido no poder é tão impopular que cobra coercivamente aos professores e outros funcionários", apontou.

O agravamento do custo de vida no país, devido ao impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem aumentado as tensões sociais em Moçambique, com o país a viver sob permanente espetro de manifestações, nomeadamente nas principais cidades do país.

