"O partido Frelimo não pretende, não quer que se realizem as eleições distritais", enfatizou Venâncio Mondlane, deputado e relator da bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) na Assembleia da República.

Mondlane falava em conferência de imprensa, depois de na quarta-feira a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) ter chumbado dois projetos de lei considerados pelo maior partido da oposição como "a base" para a realização das primeiras eleições distritais, marcadas para 2024 pela Constituição da República.

O relator da bancada da Renamo acusou ainda o partido no poder de prejudicar o "espírito de reconciliação nacional e da paz" preconizados nos entendimentos entre as duas principais forças políticas do país.

"Além de inviabilizar o processo de eleições distritais, a Frelimo também deixa um sinal claro de que não há interesse em manter o espírito que levou a estes acordos", declarou Venâncio Mondlane.

O deputado avançou que a Renamo vai manter a luta pela realização de eleições distritais, através de meios legais.

Questionado sobre se as divergências em torno do referido escrutínio afetam o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado da Renamo, o deputado remeteu a resposta para "os acordos específicos" sobre esta matéria.

Venâncio Mondlane acusou ainda o Presidente da República e da Frelimo, Filipe Nyusi, de "vitupério ao cadáver" do falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, uma vez que a realização das eleições distritais faz parte dos acordos que os dois dirigentes alcançaram.

A bancada da Frelimo rejeitou a inclusão dos projetos de lei das assembleias distritais e do quadro institucional dos distritos no rol das matérias da sessão plenária que arrancou na quarta-feira.

O posicionamento da bancada do partido no poder está em linha com o repto lançado por Filipe Nyusi de que o país deve refletir sobre a viabilidade das eleições distritais em 2024.

PMA // JH

Lusa/Fim