Embora tudo indique que o partido ultranacionalista no poder, Fidesz, boicote a reunião, o que atrasará a ratificação da adesão, a oposição decidiu solicitar a sessão no Parlamento, conseguida com mais de 20 por cento dos deputados.

Com esta etapa simbolicamente relevante, a oposição tenta pressionar o Governo e acelerar o processo de ratificação da entrada da Suécia na NATO, uma vez que a Hungria é o único país da Aliança que ainda não deu a sua aprovação.

Contudo, o Governo do primeiro-ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, considera que não há motivo para discutir a ratificação do alargamento da NATO numa sessão extraordinária.

Por esta razão, vários analistas sugerem que a entrada da Suécia na Aliança não será aprovada pela Hungria antes do próximo dia 26 de fevereiro, quando as sessões regulares do Parlamento forem retomadas.

Os ministros e deputados do Fidesz justificam a sua recusa da sessão extraordinária alegando o que consideram ser as críticas injustas da Suécia à Hungria sobre a deriva dos valores democráticos no país.

Na cimeira europeia extraordinária de hoje em Bruxelas, Orbán deveria reunir com o seu homólogo sueco, Ulf Kristersson, para discutir a questão do alargamento da NATO.

