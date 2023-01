"Essas ações de malfeitores são simplesmente repugnantes e condenáveis, nos termos mais veementes, por isso, apelamos às autoridades moçambicanas para, o mais rapidamente possível, encetarem junto das autoridades sul-africanas diligência para o seu esclarecimento", disse o chefe do Departamento de Relações Exteriores da Renamo.

Manuel Massungue falava em conferência de imprensa em Maputo, na sequência de um ataque armado a viaturas com matrícula moçambicana, num troço de estrada na África do Sul, no último sábado.

Massungue criticou a "lentidão" do Governo moçambicano na "adoção de medidas para estancar este mal".

Por outro lado, "apelamos ao Governo sul-africano para pôr termo a estas atrocidades cujas vítimas são cidadãos inocentes e indefesos", disse.

Enfatizando a irmandade entre os dois povos, o chefe do Departamento de Relações Exteriores da Renamo lembrou que Moçambique deu asilo a militantes sul-africanos que lutavam contra o sistema de segregação racial imposto até ao final do século XX pelo regime de minoria branca na África do Sul.

Hoje, o comissário nacional da Polícia da África do Sul (SAPS), Fannie Masemola, visitou a região norte da província do KwaZulu-Natal, junto à fronteira com Moçambique, para avaliar a resposta policial aos crimes transfronteiriços, anunciou aquela força.

"A visita do comissário segue-se ao recente incidente em que pelo menos seis veículos, incluindo um autocarro de turistas e um camião, foram queimados na estrada R22, entre Hluhluwe e Mbazwane", adiantou a polícia sul-africana em comunicado a que a Lusa teve acesso.

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, descreveu na segunda-feira como "complicada" a situação provocada por ataques a viaturas de moçambicanos na África do Sul, assegurando esforços entre os governos dos dois países para acabar com a insegurança.

