Nos termos do artigo 201.º da Constituição da República, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) foi ao parlamento "censurar o VIII Governo Constitucional pelas práticas reiteradas de falta de transparência na gestão dos recursos públicos e pela tentativa de esconder ilegalidades, encobrindo os responsáveis e protegendo um Ministro que traiu os seus compromissos de respeitar e cumprir a Carta Magna".

O líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, lembrou que a alternância política verificada em 2016, com a vitória do Movimento para a Democracia (MpD) "gerou grandes expetativas" em como os mecanismos da transparência e de prestação de contas seriam aperfeiçoados.

Também recordou que o Governo assumiu o compromisso de dotar o país de um novo modelo de Estado, da despartidarização das chefias da administração pública, da separação entre o partido e o Estado, do reforço da transparência e combate à corrupção, através da promoção de uma administração e governação abertas aos cabo-verdianos.

"A verdade, porém, é que o Governo não cumpriu a promessa de incrementar a eficiência e a transparência do Estado", constatou o deputado, referindo que a Administração Pública tende a ser vista, cada vez mais, como fonte de retribuição de favores políticos e um impedimento ao desenvolvimento económico e social do país.

O político criticou ainda a falta de transparência nas privatizações, em especial para a da Transportadora Aérea de Cabo Verde (TACV), entretanto renacionalizada, ou a concessão de todos os aeroportos e aeródromos do país.

"O Governo não pode continuar a privatizar ativos estratégicos do Estado por ajuste direto, sem concursos, escudando-se na falsa questão ideológica, através da qual pretende embalar os cabo-verdianos e hipotecar o futuro deste país", pediu o PAICV.

Para o maior partido da oposição cabo-verdiana, a falta de transparência do atual Governo liderado por Ulisses Correia e Silva "vai ainda mais longe", referindo-se ao "engavetamento, por largos períodos", de relatórios da Inspeção Geral de Finanças sobre a gestão dos fundos do Ambiente e do Turismo, de 2017 a 2020, com "situações gravíssimas".

E depois da "indignação pública" de "processo confuso" de homologação dos dois documentos, o líder parlamentar deu conta que, afinal, existem outros relatórios, há mais de cinco anos à espera de homologação ou extraviados nalguma gaveta do ministro das Finanças.

"O último episódio para engrossar a lista dos atos que conformam uma cultura de total intransparência é a colocação à venda de um dos importantes patrimónios de Cabo Verde nos Estados Unidos da América por um valor substancialmente inferior ao preço de avaliação", continuou o líder parlamentar, dizendo que o Governo faz "ouvidos de mercador" às denúncias e tenta esconder informações do Parlamento.

"Assim, dando sequência à forte censura registada na sociedade, nos termos constitucionais e regimentais, o Grupo Parlamentar do PAICV, assumindo as responsabilidades que o povo lhe conferiu para controlar e fiscalizar as ações do executivo, apresenta uma moção de censura ao VIII Governo Constitucional", apresentou o líder parlamentar no arranque do debate, previsto para durar seis horas.

Segundo a Constituição, se a moção de censura não for aprovada, com votos da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, os seus signatários não poderão apresentar outra durante a mesma sessão legislativa.

O parlamento cabo-verdiano é composto por 72 deputados, sendo 38 do MpD, 30 do PAICV e quatro da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

