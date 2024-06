Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, esta é a sexta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano, a realizar mensalmente, segundo um comunicado conjunto da ANSR, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

No âmbito da campanha, a ANSR realizará ações de sensibilização em todo o país, enquanto as operações de fiscalização, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", ficam a cargo da PSP e da GNR.

Segundo as autoridades, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

A ANSR, a GNR e a PSP lembram que os limites de velocidade e as regras relativas à sua moderação existem para a proteção de todos, especialmente dos mais vulneráveis, pelo que o seu cumprimento é vital.

E exemplificam que, num atropelamento, se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade de as consequências serem mortais é de 10%.

"Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80%", alertam.

Destacam igualmente que a velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais.

