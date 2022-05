Operação de 60 ME da Benfica SAD com procura 1,5 vezes superior à oferta

O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, no montante de 60 milhões de euros (ME), contou com uma procura de 88,5 ME, atraindo 4.576 investidores, segundo os resultados hoje divulgados na sessão especial de mercado na Euronext Lisbon.