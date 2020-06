Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Lusa que as duas pessoas, um homem e uma mulher, foram levadas para o posto da PSP para serem ouvidas no âmbito de diligências processuais.

A PSP da Amadora realizou esta manhã uma operação no cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária por crimes de roubo e tráfico de droga.

Fonte da PSP adiantou que as buscas estão relacionadas com disparos ocorridos a 13 de junho no Bairro da Quinta da Lage que causaram quatro feridos, uma situação que terá alegadamente a ver com tráfico de droga.

A mesma fonte remeteu para mais tarde pormenores sobre a operação.

