"Os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito que diariamente estiveram empenhados no patrulhamento rodoviário fiscalizaram 26.988 condutores neste período, tendo registado, no âmbito desta operação 7.153 autos de contraordenação nas estradas portuguesas", refere a GNR em comunicado.

No balanço feito hoje da operação RoadPol, da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, direcionada para o controlo da velocidade de veículos e que terminou no domingo, a GNR indica que a maioria das contraordenações (2.151) foi por excesso de velocidade, das quais 846 registadas dentro de localidades e 1.305 fora das localidades.

A GNR registou ainda 496 contraordenações por condução sob o efeito do álcool, 255 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 224 por uso indevido do telemóvel e 100 relacionados com tacógrafos.

