Em comunicado, o Coliseu do Porto relembra que "Così Fan Tutte" é a terceira e última ópera da trilogia de sucesso das colaborações de Mozart com o libretista veneziano Lorenzo da Ponte, sucedendo a "As bodas de Fígaro" (1786) e "Don Giovanni" (1787).

A trama de "Così Fan Tutte" (1789) desenrola-se à volta de dois jovens casais inexperientes dos limites entre a fantasia e a realidade.

O espetáculo é coproduzido pelo Coliseu Porto Ageas e pelo Politécnico do Porto, com apoio da Câmara Municipal do Porto e do Teatro Nacional São João.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e 'online', com preços entre os 10 e os 40 euros.

Um dia depois, o Concerto Promenade 2.0 vai debruçar-se sobre a mesma ópera, em versão reduzida, com comentário ao vivo do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e uma componente multimédia criada por Sara Botelho.

A sessão está marcada, como habitualmente, para as 11:00, e os bilhetes já se encontram à venda com preços entre os 6 e os 14 euros.

