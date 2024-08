Os bombeiros encontraram os 11 corpos no interior do edifício de cinco andares, com lojas no rés do chão e apartamentos nos pisos superiores, indicaram, em comunicado.

O incêndio, que começou no bairro de Binondo, em Manila, demorou duas horas a ser controlado, acrescentaram.

A causa do incêndio e a identidade das vítimas eram ainda desconhecidas ao fim da manhã.

