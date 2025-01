Entre as vítimas estavam o diretor-geral da polícia no sul de Gaza, Mahmoud Salah, e o diretor do departamento de Investigações Gerais da mesma instituição, Hussam Shahwan.

Ambos eram responsáveis por garantir a ordem na área e evitar atos de vandalismo na distribuição de ajuda humanitária.

Equipas da defesa civil e pessoal médico foram enviados para o local, para recuperar os corpos e tratar dos cerca de 15 feridos.

A guerra entre Israel e Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo palestiniano em Israel, em 07 de outubro de 2023, que levou à morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo um balanço da agência France-Presse (AFP), baseado em números oficiais.

Mais de 45.500 palestinianos foram mortos na campanha militar israelita de retaliação na Faixa de Gaza, sobretudo civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza do governo do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

