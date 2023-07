"O ataque incluiu o disparo de um total de 15 drones explosivos, onze dos quais foram destruídos", indicou a Força Aérea ucraniana, através de um comunicado difundido através nas redes sociais.

Por outro lado, as Forças Armadas da Ucrânia declararam que continua a ofensiva nos arredores de Bakhmut, leste do país,

De acordo com o porta-voz do Estado Maior da Ucrânia, Andri Kovalov, as tropas de Kiev "repeliram" ataques russos em algumas zonas da frente de Bakhmut e em Avdivka.

O porta-voz indicou ainda que no sudoeste da província de Donetsk e a oeste de Zaporijia, as forças de Kiev "continuam ações" e "consolidam posições" destruindo material de guerra das forças russas.

As informações do porta-voz militar ucraniano ainda não foram confirmadas por jornalistas ou entidades independentes.

PSP // NS

Lusa/fim