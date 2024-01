Sem a emenda, a resolução foi aprovada, embora com a abstenção tanto de Washington como de Moscovo.

A alteração russa teria incluído um apelo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde mais de 23.000 pessoas foram desde 07 de outubro mortas e 1,9 milhões estão deslocadas devido aos bombardeamentos e a uma ofensiva terrestre israelitas para eliminar o grupo islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder naquele enclave palestiniano e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel.

Num discurso proferido na Assembleia-Geral, o representante norte-americano Robert Wood acusou a Rússia de "propor emendas e ideias desfasadas da situação no terreno".

"É profundamente preocupante que tantos Estados-membros pareçam ter deixado de falar do drama dos mais de 100 reféns sequestrados [em Israel] pelo Hamas e outros grupos", disse Wood.

O norte-americano alinhou-se assim com a posição do Governo de Israel, que defende que um cessar-fogo na Faixa de Gaza serviria apenas para dar ao Hamas tempo para se rearmar e lançar outro ataque como o que perpetrou a 07 de outubro em território israelita, que fez 1.139 mortos e cerca de 250 reféns, 127 dos quais permanecem em cativeiro.

O embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, reiterou as suas críticas à organização, que acusou de estar "moralmente falida", por se concentrar em pedir ajuda para os civis em Gaza sem antes fazer tudo para libertar os reféns.

"A ONU é uma arma de guerra nas mãos dos terroristas", chegou a dizer o representante de Israel, que pediu a demissão do secretário-geral, António Guterres.

A posição está longe de ser a da maioria dos membros da organização, que hoje reiteraram o seu apelo para um cessar-fogo no enclave palestiniano.

Mas não foram os embaixadores dos Estados-membros da ONU os únicos a pronunciar-se hoje a favor de um cessar-fogo: um grupo de "rabinos por um cessar-fogo" levou cartazes para a sede do Conselho de Segurança para apelar ao Governo dos Estados Unidos para que deixe de vetar este tipo de resoluções.

"Biden: o mundo diz 'cessar-fogo'", podia ler-se num dos cartazes que o grupo levou para a sala, que estava vazia, uma vez que hoje não está prevista qualquer reunião daquele órgão.

No mesmo sentido se expressou no seu discurso na Assembleia-Geral o representante palestiniano na ONU, Riyad Mansour, que perguntou como é possível pensar que a ONU, as organizações humanitárias e milhões de pessoas em todo o mundo "estão erradas" ao pedir um cessar-fogo no enclave.

"Não é motivo de orgulho estar-se errado sozinho", observou Mansour.

Na sequência da invasão russa da Ucrânia, a Assembleia-Geral da ONU adotou uma nova regra que a obriga a discutir qualquer veto emitido no Conselho de Segurança pelos seus cinco membros permanentes: Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido.

No entanto, e apesar de múltiplos apelos de um grande número de países representados na Assembleia-Geral, tem sido até agora impossível proceder a uma reforma do Conselho de Segurança para eliminar, restringir ou mesmo alargar a outros Estados o direito de veto dos seus membros permanentes.

A Assembleia-Geral, onde cada Estado-membro das Nações Unidas tem um voto, não pode aprovar resoluções vinculativas, servindo apenas para expressar as posições da maioria dos seus membros acerca dos temas sobre os quais o Conselho de Segurança se debruça.

Em dezembro, uma esmagadora maioria de 153 países votou a favor de uma resolução apelando para "um cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza, depois de os Estados Unidos terem vetado uma iniciativa semelhante no Conselho de Segurança.

Só dez países votaram contra: Estados Unidos, Israel, Áustria, República Checa, Micronésia, Papua-Nova Guiné, Nauru, Libéria, Guatemala e Paraguai.

