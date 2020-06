As estimativas constam do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) sobre a situação da população mundial em 2020, lançado hoje com o título "Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality (Contra a minha vontade: desafiar práticas que magoam as mulheres e meninas e prejudicam a igualdade).

No documento, a agência das Nações Unidas (ONU) responsável pela saúde sexual e reprodutiva, argumenta que é tempo de tomar "medidas urgentes" para acabar com estas práticas que causam danos físicos e emocionais e que são geralmente levadas a cabo com a aprovação das famílias e comunidades.