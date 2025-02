Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase três anos, Moscovo e Kiev têm-se acusado regularmente de matar prisioneiros de guerra, o que constitui um crime de guerra.

"Muitos soldados ucranianos que se renderam ou estavam sob custódia física das forças armadas russas foram mortos a tiro no local. Testemunhas descreveram também o assassínio de soldados ucranianos desarmados e feridos", disse a ONU.

A Missão de Observação dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia (HRMMU, na sigla em inglês) afirmou ter "registado 79 execuções deste tipo em 24 incidentes separados" desde o final de agosto.

A informação baseia-se na "análise de material vídeo e fotográfico publicado por fontes ucranianas e russas" que mostra as execuções, disse a missão num comunicado citado pela agência francesa AFP.

As figuras públicas russas "apelaram explicitamente ao tratamento desumano, ou mesmo à execução, dos militares ucranianos capturados", afirmou a chefe da missão da ONU, Danielle Bell.

"Combinadas com as leis de amnistia geral, estas declarações podem incitar ou encorajar comportamentos ilegais", acrescentou, citada no comunicado.

A missão explicou que, em 2024, também registou a execução de um soldado russo "ferido e incapacitado" pelas forças armadas ucranianas.

O Provedor dos Direitos Humanos ucraniano, Dmytro Loubinets, solicita regularmente às Nações Unidas e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) que investiguem as execuções extrajudiciais de soldados ucranianos em cativeiro.

Desconhece-se o número de vítimas civis e militares da guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.

