Todos os anos, as Nações Unidas comemoram o Dia Mundial dos Oceanos, instituído em 2008 em Assembleia-Geral, com um evento.

Este ano haverá uma conferência (em formato virtual) sob o lema "Planeta Oceano: As marés estão a mudar", que inclui intervenções sobre literacia sobre o oceano e a relação do oceano com o clima.

A sessão de abertura conta com a participação do secretário-geral da ONU, António Guterres, e será seguida, momentos depois, pela transmissão de uma mensagem dos astronautas norte-americanos Steve Bowen e Woody Hoburg, em missão desde março na Estação Espacial Internacional, na órbita terrestre.

Em Portugal, a data é assinalada com a apresentação da "Agenda do Mar para a Década de 2020-2030" de Viana do Castelo e de um plano de incentivo ao aproveitamento da energia eólica marítima nas regiões do norte de Portugal e da Galiza espanhola, de acordo com uma nota de agenta do secretário de Estado do Mar, José Maria Costa.

O Dia Mundial dos Oceanos visa sensibilizar as pessoas para os benefícios dos oceanos e para a necessidade de protegê-los e fazer um uso sustentável dos seus recursos.

