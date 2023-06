Numa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação na Palestina, Wennesland indicou que grande número de colonos, muitos deles armados, têm atacado sistematicamente aldeias palestinianas, aterrorizando as comunidades locais, com o apoio das forças de segurança israelitas em alguns casos.

"Israel, como potência ocupante, tem a obrigação de proteger os palestinianos e as suas propriedades nos territórios palestinianos ocupados e de garantir investigações imediatas, independentes, imparciais e transparentes a todos os atos de violência. (...) A violência deve parar e todos os perpetradores devem ser responsabilizados", instou.

