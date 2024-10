Segundo as estatísticas apresentadas pela associação ADPP, organismo que implementou o projeto "Mozambique Local TB Response (LTBR)" entre 2019 e 2024 no país, do total dos 108.242 notificados e tratados, 10.547 eram crianças.

"O projeto atingiu 6.403.980 pessoas com mensagens educativas sobre a tuberculose, rastreou 6.421.685 indivíduos, incluindo crianças menores de 5 anos", lê-se nos dados apresentados pela organização, detalhando que a iniciativa foi financiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com um orçamento de 25 milhões de dólares (22,8 milhões de euros).

No documento acrescenta-se que o projeto, que incluiu o diagnóstico e tratamento da tuberculose, foi implementado em 50 distritos das províncias de Zambézia, Sofala e Tete, no centro de Moçambique, e em Nampula, no norte do país.

Acrescenta-se que, no mesmo período, o projeto fez a manutenção e melhoria de infraestruturas em mais de 20 unidades sanitárias, incluindo a instalação de equipamentos, como cinco aparelhos de raio-X digital e 50 microscópios iLED, além de fornecer motorizadas e computadores em unidades sanitárias.

A Lusa noticiou anteriormente que Moçambique registou mais de 116 mil casos de tuberculose em 2023, contra 119 mil em 2022, mas a doença continua a ser "um importante desafio de saúde pública", indicou o Ministério da Saúde.

Do total de 116.817 casos notificados no ano passado, 11% foram diagnosticados em crianças e outros 1.685 eram de tuberculose resistente, segundo dados divulgados em março.

"Até 95% dos pacientes foram tratados com sucesso no ano 2023", refere o Ministério da Saúde moçambicano, acrescentando que os medicamentos para o tratamento da doença estão disponíveis em todas as unidades hospitalares do país.

Em 2022, Moçambique registou 5,3 mil óbitos por tuberculose e 119 mil casos da doença, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano passado.

A OMS classificou, naquele ano, Moçambique e Angola como os países de língua oficial portuguesa que mais casos de tuberculose registaram.

PYME (LN) // VM

Lusa/Fim