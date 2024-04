"A World Central Kitchen [WCK] está desolada por confirmar que sete membros da nossa equipa foram mortos em Gaza num ataque das Forças de Defesa de Israel", disse a ONG.

Entre as vítimas estão cidadãos da "Austrália, Polónia, Reino Unido, um cidadão com dupla nacionalidade norte-americana e canadiana e três palestinianos", afirmou, em comunicado.

Inicialmente, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, disse que o ataque tinha vitimado quatro funcionários da ONG e um motorista palestiniano, depois de terem ajudado a entregar alimentos.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 07 de Outubro, a WCK tem participado em esforços de socorro, no fornecimento de refeições aos residentes de Gaza.

A WCK é uma das duas ONG ativamente envolvidas na entrega de ajuda a Gaza por barco a partir de Chipre e também esteve envolvida na construção de um cais temporário.

Fundada pelo 'chef' espanhol José Andrés, a ONG indicou que a equipa viajava numa caravana humanitária composta por "dois carros blindados com o logótipo WCK e um veículo ligeiro" no momento do ataque.

"Apesar de coordenar os movimentos com o exército israelita, a caravana foi atingida ao sair do armazém de Deir al-Balah, onde a equipa tinha descarregado mais de 100 toneladas de ajuda alimentar humanitária transportada para Gaza por via marítima", acrescentou.

O exército de Israel anunciou que vai "uma investigação aprofundada" ao incidente, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

