A petição foi submetida ao Ministério da Saúde no dia 30 e pretende que se remova imediatamente "a restrição ao acesso ao serviço de saúde com base na indumentária ou aparência, em todas unidades sanitárias do país", lê-se numa nota enviada à comunicação social pelo OCS.

Segundo a ONG, a sociedade civil moçambicana tem estado a receber queixas de cidadãos que alegam que estão a ser impedidos de ter acesso aos serviços de saúde devido a regra, que vigora também no edifício do Ministério da Saúde em Maputo.