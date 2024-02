"A saúde sexual e a saúde reprodutiva são uma das áreas de atuação prioritária da atenção básica à saúde, deve ser observado o respeito pelos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos", disse Marcelo Canda, assistente de direção para a Área de Monitoria e Avaliação da Amodefa.

Canda falava durante uma conferência sobre saúde reprodutiva e sexual, que junta em Maputo representantes de 70 países africanos e de outros continentes.

Fatores culturais, sociais, ambientais e económicos deixam as raparigas, as mulheres com deficiência e as minorias sexuais num clima de vulnerabilidade a abusos, prosseguiu Canda.

Os conflitos armados e os deslocamentos forçados também expõem a mulher ao perigo, acrescentou.

As raparigas também estão sujeitas às uniões prematuras e, mesmo quando são retiradas desse tipo de "casamentos forçados", continuam vulneráveis, porque voltam a viver com familiares que as entregaram a parceiros muitos mais velhos, sublinhou Marcelo Canda.

Canda destacou a importância de troca de experiências com países evoluídos no respeito pela saúde reprodutiva e sexual, visando a criação em Moçambique de um ambiente de maior proteção da rapariga.

PMA // MLL

Lusa/Fim