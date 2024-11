ONG pede a Presidente timorense para vetar Orçamento Geral do Estado para 2025

A organização não-governamental timorense La'o Hamutuk pediu hoje ao Presidente do país, José Ramos-Horta, para vetar o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025 por não priorizar as necessidades urgentes da população e do país.