"A Oikos reuniu esta manhã com parceiros humanitários no terreno e estima-se que 1,5 milhões de pessoas serão afetadas e 430.000 estarão em risco", lê-se numa nota enviada à Lusa, na qual se explica que "a equipa da ONG portuguesa está em coordenação local com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, preparando-se para agir e apoiar a população".

O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique emitiu um alerta sobre uma tempestade tropical, que já está no canal de Moçambique, e que pode evoluir até ao ponto de tempestade tropical severa (ciclone) e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.